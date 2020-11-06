На проспекте Непокоренных росгвардейцы задержали мужчину, разыскиваемого Республикой Коми

В четверг, 5 ноября, около полудня сотрудники Росгвардии задержали в Калининском районе Петербурга мужчину, находившегося в федеральном розыске.

Гражданин, нарушивший закон, обратился в миграционный отдел на проспекте Непокоренных для оформления документов. В ходе проверки сотрудники ведомства заметили, что мужчина числится в федеральном розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью на территории Усть-Вымского района Республики Коми.

Работники отдела оперативно нажали тревожную кнопку, после чего к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Правонарушителя задержали и транспортировали в 3 отдел полиции. Вероятно, в дальнейшем преступника передадут инициатору розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору задержали организатора нелегального клуба с игровыми автоматами.