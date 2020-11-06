Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море

Тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли в Черном море
По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox должна достигнуть пяти миллиардов рублей. Фото: https://vk.com/koropovigor

Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября в Сочи. Несколько дней его искали полицейские и добровольцы. В пятницу, 6 ноября, было найдено тело 31-летнего бизнесмена.

Победителя последнего рейтинга самых перспективных российских предпринимателей до 30 лет по версии Forbes нашли мертвым в Черном море, в трехстах метрах от берега, пишет РИА Новости, ссылаясь на инфорга общественного объединения «Лиза Алерт» Марию Лебедь.

Последний раз мужчину видели живым в ночь на 1 ноября. Он покинул гостиницу на улице 65 лет Победы, отправился к Нижнеимеретинскому порту и с тех пор не выходил на связь. Местные правоохранители отмечают, что на теле не обнаружено следов насилия. Что стало причиной гибели молодого бизнесмена, пока неизвестно.

Напомним, что на платформе Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. В 2018 году оборот компании составил 340 млн рублей, а в феврале прошлого года часть проекта выкупила Mail.Ru.Group, впоследствии нарастившая долю с 10% до 60,33%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к поискам Игоря Коропова подключились не только полицейские, но и волонтеры, и водолазы.
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