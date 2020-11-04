В Сочи водолазы ищут пропавшего сооснователя Skillbox

В Сочи водолазы подключились к поискам пропавшего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на 1 ноября вышел из отеля в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя ЮРПСО МЧС России. По данным Следственного комитета, ночью с субботы на воскресенье 31-летний Коропов вышел из отеля на улице 65 Лет Победы и пошел в сторону пирса в Нижнеимертинском порту. Это последняя известная информация о его местонахождении.

К поискам на суше подключился поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт». В море его ищут сотрудники МЧС на двух катерах. Бизнесмена ищут в районе от стадиона «Фишт» до границы с Абхазией. Кроме того, четыре водолаза обследуют дно у пирса, где был найден его телефон. Также известно, что на берегу, помимо телефона, нашли и его рюкзак.

Отметим, что Коропов возглавил рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Предприниматели».

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