Песков назвал чушью информацию о возможной отставке Путина и его проблемах со здоровьем

По словам Пескова, Путин в полном порядке и не собирается покидать свой пост. Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, Путин в полном порядке и не собирается покидать свой пост. Фото: kremlin.ru

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что в планах российского лидера покинуть свой пост. Причинами назывались проблемы со здоровьем или просьбы семьи Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав её чушью. Он отметил, что в этом опросе «особо комментировать нечего» и добавил, что у Владимира Путина «отменное здоровье». Заместитель главы Администрации президента подчеркнул, что глава государства не намерен уходить в отставку.

Чем вызван всплеск подобных новостей в западных СМИ, неизвестно, однако можно предположить, что это косвенным образом связано с проходящими в Соединенных Штатах президентскими выборами. Напомним, что американцы сейчас выбирают между действующим лидером, Дональдом Трампом, и его главным конкурентом, Джозефом Байденом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МИД РФ назвали «дилетантским спектаклем» отравление оппозиционера Алексея Навального.