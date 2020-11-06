В Мариинском дворце обсудили вопрос граффити

Оценить воздействие таких изображений на среду в целом зачастую может только опытный и профессиональный эксперт, поэтому полностью отменить согласование граффити невозможно. Фото: pixabay.com

Оценить воздействие таких изображений на среду в целом зачастую может только опытный и профессиональный эксперт, поэтому полностью отменить согласование граффити невозможно. Фото: pixabay.com

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), художник Алексей Моор выступил на заседании Законодательного собрания Петербурга в пятницу, 6 ноября, по поводу проблемы граффити.

Представитель ведомства отметил, что размещение уличных рисунков не может быть самовольным, а в противном случае оценивается исключительно как акт вандализма, направленный на разрушение архитектурного облика города. Согласование граффити необходимо, однако комитет предлагает сократить сроки и упростить получение утверждений на стрит-арт.

Кроме того, художникам предлагают размещать свои произведения на исторических брандмауэрах с помощью проекторов. Комитет также готов пойти навстречу графитчикам и создать специальные зоны для свободного размещения объектов стрит-арта. При этом совсем отменить процедуру согласования рисунков в ведомстве не готовы, поскольку «это означает отдать город в руки людей без художественного или архитектурного образования».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что творческую свободу петербургским уличным художникам планируют предоставить по 34 адресам