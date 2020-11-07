Байден ждет от выборщиков 300 голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что получит 300 голосов от выборщиков. Он также отметил: говорить о победе он не готов, однако ему ясно, что он лидирует.

По словам Байдена, цифры говорят о том, что он выиграет гонку, передает РИА Новости. Кандидат в президенты также уточнил, что лидирует в Аризоне и Неваде.

«Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — заявил он и добавил, что на выборах его поддержали более 74 млн американцев.

Выборы президента США прошли в минувший вторник, однако итоги голосования еще не подвели.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее действующий президент США и претендент на второй срок Дональд Трамп выступил с требованием «остановить мошенничество» на выборах нового главы Белого дома. По его мнению, подсчет голосов должен быть приостановлен. Он также отмечал, что намерен оспорить подсчет голосов в штатах, где выиграл Байден.