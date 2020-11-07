Вечеринка в Екатеринбурге завершилась стрельбой и четырьмя смертями

Также в больнице находится пострадавшая – 17-летняя девочка.

В Екатеринбурге после домашней вечеринки обнаружили четыре бездыханных тела. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Все случилось на Социалистической улице. Там компания устроила шумную дискотеку, которая закончилась стрельбой. По предварительным данным, в гостей стрелял хозяин квартиры. В результате скончались четверо – вместе с ними и устроитель вечеринки.

В больнице на данный момент находится 17-летняя девочка, которая получила огнестрельные ранения.

«У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия»,

— сообщили в компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Вене увеличилось число жертв до 7, после стрельбы у синагоги.