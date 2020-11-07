Петербурженка выложила видео, на котором няня избивает ее дочь

Помощница отрицает все обвинения.

Блогер из Санкт-Петербурга рассказала, что няня избивала ее ребенка. Она выложила видео с доказательства в свой Instagram-аккаунт.

Мать пятерых детей Анна наняла помощницу в сентябре. В один из дней старшая дочка позвонила ей и заявила, что няня ведет себя жестоко по отношению к детям. Блогер просмотрела записи с камер видеонаблюдения и была в шоке. На кадрах видно, как женщина, которой платили за сидение с детьми, бьет малышку по лицу и ругает ее за разбросанные игрушки. При этом девочка громко плачет, а ее старшая сестра безуспешно пытается предотвратить избиение.

Няня уверяет, что никогда не поднимала руку на детей и обвинила ребенка во лжи. Но камеры говорят об обратном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодую петербурженку задержали после избиения младенца до смерти.