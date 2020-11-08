«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Петербурге 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, в Северную столицу возвращается большой футбол. Подопечные Сергея Семака проведут домашнюю встречу на «Газпром Арене» против «Краснодара».

Матч пройдет в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги. «Краснодар» приедет в Санкт-Петербург после поражения в Лиге чемпионов от «Севильи» со счетом 2:3.

Напомним, что действующий чемпион «Зенит» по итогам 13 туров находится на второй строчке в чемпионате России. «Краснодар» занимает 10 место. Однако матч все равно будет иметь определенною принципиальность, – обе команды играют в Лиге чемпионов.

При этом свою последнюю игру в Еврокубках «Зенит» также провел на этой недели. Матч для сине-бело-голубых завершился более удачно. Команда Сергея Семака смогла взять одно очко, сыграв в ничью с римским «Лацио». Хотя во время игры петербуржцы претендовали даже на победу.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 8 ноября, в 19:00 по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщик «Зенита» заплатит штраф за отсутствие маски на стадионе на матче против «Брюгге».