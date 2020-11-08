В Тайване юноша вышел из комы после шутки брата

Молодой парень из Тайваня вышел из комы после того, как его брат при нем упомянул его любимую еду — куриное филе.

Как сообщает местное издание Taiwan News, 18-летний юноша Чиу стал жертвой серьезного ДТП во время езды на скутере. Во время аварии он серьезно повредил несколько органов, включая селезенку, правую почку и перечень. После госпитализации он впал в кому третьей степени.

Пациенту провели шесть операций. Медсестра рассказала, что молодой человек не один раз был на пороге смерти, а его семья непрерывно молилась о его здоровье.

Во время визита брат пострадавшего пошутил, что пока тот в коме, он собирается наесться его любимым блюдом — куриным филе. После этих слов у Чиу начал учащаться пульс, а после он пришел в сознание. Постепенно его состояние стабилизировалось.

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