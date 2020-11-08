Водителям объяснили, как управлять машиной при неизбежном столкновении

Нужно контролировать себя и автомобиль до самого конца. Фото: pixabay

Нужно контролировать себя и автомобиль до самого конца. Фото: pixabay

МЧС назвало порядок действий, которые помогут спасти жизнь водителю, если во время движения он понимает, что сейчас случится ДТП.

О правилах поведения в экстремальной ситуации рассказали сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области. Специалисты отметили, что самые тяжелые последствия ждут автомобилистов при лобовом ДТП. Поэтому, если вы видите, что встречный автомобиль едет прямо на вас, нужно сделать все возможное, чтобы свернуть, даже допустив столкновение с неподвижным предметом.

«Кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером», — отмечают в МЧС.

Кроме того, нужно контролировать себя и автомобиль до самого конца. Спасатели советуют напрячь все тело и постараться защитить голову от удара. Если скорость движения автомобиля не превышает 60 км/ч, перед ударом необходимо упереться руками в руль, а спиной в кресло. Если же скорость больше или водитель не пристегнут, то в этой ситуации надо наоборот прислониться грудью к рулю

Сидящему спереди пассажиру стоит закрыть голову руками и завалиться на бок. А тем, кто сидит сзади, лечь на пол. Если в машине едет ребенок, то его нужно накрыть собой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС объяснили порядок действий при пожаре за дверью квартиры.