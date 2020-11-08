Россияне назвали 2020 год худшим в своей жизни

Более 60% жителей России считают 2020 год плохим или очень плохим, и лишь 3% отозвались о нем, как о лучшем.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Работа.ру», 61% россиян оценили 2020 год на 1-4 балла из 10 возможных. Их них 25% респондентов заявили, что текущий год был одним из худших в жизни, оценив его на 1 балл. Каждый пятый человек поставил 2020 году 5 из 10 баллов, считая, что он не хуже и не лучше других. Почти 20% заявили, что готовы оценить итоги года на 6-10 баллов. И лишь 3% назвали 2020 год лучшим.

Среди сложностей, с которыми россиянам пришлось столкнуться в 2020 году, оказались потеря работы или сокращение, снижение дохода и пандемия коронавируса, состояние здоровья и закрытые границы. Каких-либо трудностей не испытывали лишь 10%.

Кроме того, 27% опрошенных хотели бы, чтобы 2020 год закончился досрочно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России.