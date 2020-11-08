Ученые назвали семь признаков легкой формы коронавируса

Ученые из Австрии выявили семь симптомов легкой формы коронавируса. В эксперименте приняли участие 98 здоровых людей и 109 инфицированных пациентов.

Исследователи выделили семь групп проявлений легкой формы новой болезни. Так, вирус может проявляться в симптомах гриппа и простуды, мышечных и суставных болях, воспалении слизистой, затрудненном дыхании, проблемах с пищеварением, потере обоняния и вкуса.

Согласно данным, опубликованным в журнале «Allergy», такое разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания.

Напомним, чтобы избежать заражения Covid-19, нужно использовать средства индивидуальной защиты, избегать большого скопления людей и соблюдать дистанцию.

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