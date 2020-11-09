«Смело»: Канделаки выложила подборку самых неудачных селфи

&#171;Смело&#187;: Канделаки выложила подборку самых неудачных селфи
Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Журналистка и телеведущая Тина Канделаки решила поделиться с подписчиками подборкой необычных фотографий. На снимках она вышла не лучшим образом.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что не потратила много времени на поиск нужных кадров, ведь рабочий график у нее плотный. Поклонники отметили смелость Канделаки, а также добавили, что на некоторых фото она вышла очень даже неплохо.

Тина Канделаки. Фото: instagram.com/tina_kandelaki
Тина призналась, что не потратила много времени на поиск фотографий. Фото: instagram.com/tina_kandelaki

В комментариях под записью подписчики также пожаловались, что им надоела идеальность внешности на фото в соцсети, люди все чаще отказываются от долгого подбора снимка и обработки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тина Канделаки задумалась о материнстве. Она не исключает, что придется обратиться за услугами суррогатной матери.

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