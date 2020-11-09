В штабе Трампа назвали фейком слухи о предложении признать поражение

В штабе Трампа назвали фейком слухи о предложении признать поражение
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Советник предвыборной кампании действующего американского президента Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал ложными сведения о том, что семья Трампа призывала его признать поражение на выборах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что первая леди Мелания Трамп и зять президента Джаред Кушнер, который также является старшим советником главы государства, якобы предлагали ему признать свое поражение и согласиться с победой его оппонента Джо Байдена.

Джейсон Миллер написал в своем Twitter-аккаунте, что это неправда. По его словам, учитывая неопределенные итоги выборов в нескольких штатах, а также якобы произошедшие нарушения при голосовании, Кушнер советовал главе Белого дома сделать все возможное для обеспечения честности голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мелания Трамп хочет развестись после выборов в США.

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