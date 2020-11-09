Более тысячи человек задержаны на воскресных протестах в Белоруссии

В воскресенье, 8 ноября, в городах Белоруссии прошли очередные акции протеста, которые на этот раз не обошлись без задержаний.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». Отмечается, что силовики задерживали людей на мирных акциях протеста, которые начались в 12 часов дня и закончились ночью. За это время по всей стране задержали более тысячи неравнодушных граждан. Согласно последним данным, число задержанных составляет 1023 человека.

Большинство были задержаны в столичном Минске на Марше народовластия, но также есть и те, кого задержали в Витебске, Солигорске, Полоцке, Гомеле, Пинске и других белорусских городах.

Сейчас «Весна» собирает информацию о задержанных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко пообещал новые выборы в Белоруссии.