Путин отправил в отставку министров транспорта, природы и строительства

В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым отправлены в отставку пятеро министров: Евгений Дитрих (Минтранс), Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Владимир Якушев (Министерство строительства и ЖКХ), Александр Новак (Минэнерго) и Александра Козлова (Министерство развития Дальнего Востока).

Известно, что снятый с должности министра строительства Якушев назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, заняв место Николая Цуканова. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин внес предложения по новым назначениям.

Так, глава кабинета министров внес кандидатуру Александра Козлова (экс-министра развития Дальнего Востока), на пост нового главы Минприроды. Мишустин также предложил назначить министром энергетики главу «Росгидро» Николая Шульгинова, Министерство транспорта может возглавить директор «Аэрофлота» Виталий Савельев», Минстрой — первый замминистра Ирек Файзуллин, а руководить развитием Дальнего Востока будет глава одноименного Фонда Алексей Чекунков.

Кроме того, Михаил Мишустин предложил кандидатуру экс-министра энергетики Новака на пост десятого вице-премьера российского правительства, хотя до этого их всегда было девять.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джо Байден, — главный конкурент Дональда Трампа, — заявил о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах.