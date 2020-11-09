Очередной антирекорд: за сутки в России заболели COVID-19 21,8 тысяч человек

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на понедельник, 9 ноября, в России выявлено 21 798 новых пациентов с коронавирусом за сутки.

Из общего количества новых случаев, у 5 849 пациентов (26,8%) COVID-19 выявлен активно как у контактных лиц, болезнь никак не проявлялась. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 796 132 зараженных. Кроме того, за сутки погибли 256 человек. Таким образом, за весь период пандемии число жертв приблизилось к 30 793.

К счастью, выздоровление происходит активно: за последние сутки из больниц выписали 10 722 человека. В общей сложности, вылечились от коронавирусной инфекции с марта 1 335 141 россиянин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки коронавирус подхватили почти 1,5 тысячи горожан. При этом эпидемиологическая ситуация в городе все еще не достигла пика.