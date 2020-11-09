Детский психолог объяснил мотивы нападения подростка, который едва не убил семью в Петербурге

Покушение на убийство семьи на Лужской улице, которое совершил 15-летний подросток из Петербурга, было спланированным, а спровоцировать его могло недовольство чрезмерной опекой.
Об этом Gazeta.SPb сообщил детский психолог Андрей Лапов.
По словам специалиста, осенью и весной всегда происходят обострения у тех, кто страдает от психических или психологических отклонений. Однако, заметил детский психолог, 15-летний мальчик с Лужской улицы, свое преступление планировал, и то, что он совершил его именно осенью, скорее, можно назвать стечением обстоятельств.
«Данный случай, судя по всему, был вызван гиперопекой со стороны матери», — заметил специалист.
Как писала gazeta.spb.ru, страшная новость потрясла Петербург в воскресенье, 8 ноября. Подросток ночью пришел с ножом в комнату своей шестилетней племянницы. Он ударил девочку три раза. Затем схватил травматический пистолет отца и дважды выстрелил в голову матери. Выстрелил он и в сторону папы, но тот смог скрутить его.
По статье «Покушение на убийство двух и более лиц» было возбуждено уголовное дело. Пострадавшая девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что следователи уже осмотрели место происшествия и провели эксперимент с участием подростка.
Отмечалось также, что на учете в органах опеки семья не состояла.
Между тем, за последний месяц чаще начали появляться новости об убийствах и покушениях на убийства, которые были совершены подростками.
Так, в октябре 15-летний подросток из Невского районе был арестован за покушение на убийство матери. Девочку-подростка также 15 лет подозревают в убийстве бабушки.
В том же месяце был арестован был подросток, которого считают причастным к убийству мужчины в Шушарах.
Психолог Андрей Лапов, впрочем, считает, что о тенденции говорить не стоит, поскольку обострения происходят именно в осенний период.