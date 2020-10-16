В Петербурге школьницу, обвиняемую в убийстве бабушки, не стали арестовывать

В Петербурге школьницу, обвиняемую в убийстве бабушки, не стали арестовывать
Девушку обвиняют в убийстве бабушки. Фото: pixabay.com

Следствие не предоставило документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.

Сегодня, 16 сентября, 15-летнюю девушку доставили в Приморский суд, где решилась ее дальнейшая судьба. Пока что ее не стали арестовывать, так как следствие не предоставило все необходимые документы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, подросток виновата в смерти собственной бабушки – женщины 1942 года рождения. Девушка могла нанести ей несколько ударов ножом в область живота, а также бить по голове и туловищу из-за личной неприязни.

Все произошло в одном из домов на Ланском шоссе. Пенсионерка скончалась на месте из-за серьезности полученных травм. При обыске выяснилось, что из квартиры пропали деньги и документы.

Сама обвиняемая отрицает свою причастность к инциденту и отказывается от дачи показаний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 15-летнюю задержали после убийства пенсионерки на Ланском.

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