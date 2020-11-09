Власти Петербурга, Москвы и областей просят Мишустина ужесточить правила работы в такси для мигрантов

На четыре региона, главы которых подписали обращение, приходится 45% легковых автомобилей такси от общего числа во всей стране, то есть примерно 178 тысяч автомобилей. Фото: pixabay.com

На четыре региона, главы которых подписали обращение, приходится 45% легковых автомобилей такси от общего числа во всей стране, то есть примерно 178 тысяч автомобилей. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ужесточения требований к иностранцам, работающим в такси.

Обращение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко. Они выразили обеспокоенность тем фактом, что в кризисный для страны период на рынке такси российских водителей активно вытесняют иностранцы. На данный момент свыше 50% водителей такси — выходцы стран ближнего зарубежья.

Отметим, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому таксистам разрешать работать как самозанятым. Главы регионов, в свою очередь, просят оставить для мигрантов ужесточенные требования в виде обязательной регистрации как индивидуального предпринимателя или юридического лица для работы в такси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом таксист напал на пассажирку, избил и изнасиловал её.