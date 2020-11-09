В округе «Морские ворота» разразился скандал с лишением мандата депутата Виниченко

Политическая жизнь Санкт-Петербурга давно отличается использованием грязных технологий и неправовых решений, для давления на оппозиционных депутатов.

Очередным скандалом, где представители ЗакС города решили задействовать административный ресурс для сокращения активности независимых городских политиков, стала история с лишением мандата депутата округа «Морские ворота» Сергея Виниченко.

Политическая карьера Сергея началась в 2014 году, когда он избрался муниципальным депутатом округа «Морские ворота» в качестве самовыдвиженца. Тогда удалось в значительной мере обновить состав депутатского корпуса и отдалить от власти забуксоваших в 90-х годах персонажей. Тогда же благодаря активной позиции Виниченко было покончено с выписыванием премий мёртвым депутатским душам, которые работали в Совете только на бумаге.

Вскоре независимые депутаты от округа вышли с законодательной инициативой, касающейся постинтернатного сопровождения детей-сирот и регулирования распределения жилищного фонда, положенного детям из интерната. Выстроенная и отлаженная система молчаливых мундепов, тихо распределяющих ресурсы, на глазах превращалась в самостоятельную политическую силу, что очевидно не могла не вызвать неудовольствия Законодательного собрания вообще и спикера ЗакСа Макарова в частности. Поскольку он строил систему под себя и выскочек с мест терпеть, похоже, не собирался. Рассмотрение закона бывший глава Петроградского района, председатель комиссии по устройству государственной власти и местному самоуправлению Глазунов превратил в свой монолог, состоящий из нелицеприятных слов и обвинений в «личном пиаре», хотя для Виниченко, самого выросшего в детском доме, вопрос социализации детей-сирот является личным и принципиальным.

Но эта история была только первым боем в долгой войне ЗакСа с независимым депутатом.

Финалом войны, на настоящий момент, стал отзыв мандата по фиктивным причинам. В вину неугодному депутату ставят непредоставление в положенный срок декларации о доходах. Причем собрание Совета муниципальных депутатов, на котором приняли столь важное решение, приходило практически за закрытыми дверями, без уведомления независимой фракции, узким кругом единоросовских «избранников народа». И это несмотря на то, что необходимые документы были отправлены по почте, о чем имеется квитанция об отправке и опись приложенных документов. Предварительные слушания по иску Виниченко о восстановлении мандата и признания решения Совета прошло без участия ответчиков. Только на втором заседании к процессу присоединилась юрист муниципалитета, которая имела бледный вид и не могла ответить на элементарные правовые вопросы. И, внезапно, на последнем заседании на помощь утопающему муниципалитету пришла «кавалерия» в лице юридического отдела ЗакСа, причем в лице Игоря Стульбы, который работает вообще в комиссии по экологии и природопользованию, что выглядит довольно странно. То есть область права, затрагивающая конфликт депутата и муниципального образования, вообще не относится к его компетенции.

Создается впечатление, что у законодательного органа есть заинтересованность в прекращении активной деятельности Виниченко, хотя чем может насолить интересам Макарова и Ко распространение продуктовых наборов пострадавшим от короновируса семьям малоимущих, открытие бесплатных юридических консультаций в округе и защита прав детей-сирот – редакции не понятно. Дело ли тут в личной тотальной жажде контроля над всеми областями городской жизни или в затрагивании каких-нибудь теневых экономических схем? Есть некая надежда, что суд разберется. На фоне молчания городских СМИ, которые не рискуют освещать этот беспрецедентный для Петербурга процесс.