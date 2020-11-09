В Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким

В понедельник, 9 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония прощания с писателем-сатириком, артистом Михаилом Жванецким.

Легендарный писатель скончался 6 ноября на 87-м году жизни. О причинах смерти Михаила Маньевича ничего неизвестно, однако в октябре он заявил, что завершает выступления в связи с ухудшением здоровья. Сегодня его похоронили на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости, — рядом с режиссером Марком Захаровым и актрисой Галиной Волчек.

Напомним, что Жванецкий, уроженец Одессы, стал автором множества ироничных афоризмов, ставших неотъемлемой частью культуры жителей СССР постсоветского пространства. Он писал юмористические монологи для себя и коллег по сцене, а также стал автором более десятка книг.

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