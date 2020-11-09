В Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким

В Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким
Михаил Жванецкий. Фото: Wikipedia

В понедельник, 9 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония прощания с писателем-сатириком, артистом Михаилом Жванецким.

Легендарный писатель скончался 6 ноября на 87-м году жизни. О причинах смерти Михаила Маньевича ничего неизвестно, однако в октябре он заявил, что завершает выступления в связи с ухудшением здоровья. Сегодня его похоронили на Новодевичьем кладбище, пишет РИА Новости, — рядом с режиссером Марком Захаровым и актрисой Галиной Волчек.

Напомним, что Жванецкий, уроженец Одессы, стал автором множества ироничных афоризмов, ставших неотъемлемой частью культуры жителей СССР постсоветского пространства. Он писал юмористические монологи для себя и коллег по сцене, а также стал автором более десятка книг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подмосковье в авиакатастрофе погиб 41-летний ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил жванецкий москва новодевичье кладбище похороны смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курс доллара на Мосбирже впервые с сентября опустился ниже 76 рублей
В Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким
Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с июля 2021 года могут повысить ...
В Смольном планируют ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации по COVID-19
Из Пулково в Краснодарский край успешно вылетели 140 улиток
В Петербурге предъявили обвинение руководству дома престарелых на Красных ...
Дистанционные уроки для школьников Петербурга начнутся с 16 ноября
Обстоятельствами разлива бетона под Кингисеппом заинтересовались следователи