«Любовница», «расизм», усы Черчесова: громкие видео- и фото-скандалы с участием Артема Дзюбы

Интернет облетело интимное видео с участием Артема Дзюбы. Пикантная запись, которая появилась в социальных сетях и Telegram-каналах, вызвала бурю комментариев. Высказались даже звезды эстрады, известные ведущие и шоумены. Между тем, это не первый скандал с нападающим петербургского «Зенита» и сборной России. Gazeta.SPb.ru рассказывает о некоторых из них.

«Любовница» Дзюбы

В 2015 году СМИ заподозрили футболиста в супружеской измене. Роль разлучницы приписали ведущей телеканала «Россия-2» Марии Орзул. Ее и Дзюбу «застукали» целующимися в машине — журналисты сняли короткий ролик. Фанаты Артема обвинили девушку в попытке разрушить чужую семью. На тот момент Орзул была замужем, а позднее стало известно о ее разводе. Был ли причиной тому роман с Дзюбой — не известно. Орзул ситуацию не комментировала. В отличие от спортсмена: по словам Дзюбы, этот случай заставил его пересмотреть свое отношение к собственным жене и ребенку. О травле Орзул рассказала лишь весной этого года: по словам журналистки, оскорбления в социальных сетях на нее посыпались буквально на следующий после случившегося день, а сама она была так подавлена, что оказалась под капельницей.

«Половой акт» Дзюбы и Азмуна

Параллельно с интимным видео, которое наделало так много шуму, в сеть попала еще одна скандальная запись с участием Дзюбы. На ней Артем вместе с еще одним футболистом — Сердаром Азмуном — уж слишком радуются победе над «Краснодаром». Игроки сымитировали в раздевалке половой акт. «Спартак», кстати, шутку не оценил и обратился в комитет по этике РФС.

Проверка на расизм

В марте Российскому футбольному союзу пришлось проверять еще одну запись Дзюбы. В одном из своих постов футболист сравнил игроков «Зенита», среди которых есть темнокожие, с обезьянами из одного известного советского мультика.

Усы Черчесова

Тренер сборной России Станислав Черчесов, как известно, не взял Артема Дзюбу и его одноклубника Александра Кокорина на Кубок Конфедераций. А после провала национальной команды на турнире в Instagram Кокорина появилось видео — в ролике под названием «Message» оба футболиста сделали характерный жест руками, обозначающий усы. Пользователи соцсетей раскритиковали поступок, приняв его за троллинг Черчесова.