Доктор Комаровский призвал не принимать антибиотики бездумно

Он развеял мифы о пневмонии и способах ее лечения.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о мифах, касающихся пневмонии и ее лечении на своем YouTube-канале.

Он отметил, что пневмония не является диагнозом. Она бывает вирусной и бактериальной – антибиотика обычно лечат вторую, а для первой нужны другие препараты. Комаровский добавил, что антибиотики не так уж безопасны, как принято думать. Иногда пациентам становится даже хуже.

«Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно»,

— объяснил Комаровский.

Он не советует принимать какие-либо препараты, если человек чувствует себя в целом неплохо, пускай даже у него есть температура. Единственное, можно принять жаропонижающее средство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19.