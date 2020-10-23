Россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19

В Минздраве рассказали о том, что употребление антибиотиков для профилактики коронавируса может вызвать только осложнения, среди которых устойчивость организма к лечению, в случае, заболевания инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на слова внештатного микробиолога, профессора Романа Козлова, любые антибиотики не действуют на сам вирус, а также не работают для профилактики. В итоге, человек сможет выработать устойчивость к препарату, и тогда врачам будет сложнее лечить инфекции, в том числе и коронавирусную.

Кроме этого, Роман Козлов отметил, что во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на препараты. Зачастую люди закупают их для профилактики, которую проводят без указаний врачей.

«Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты», – заявил Роман Козлов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что зимние перчатки могут защитить от коронавируса.