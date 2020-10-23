Зимние перчатки могут защитить от коронавируса

Зимние перчатки могут защитить от коронавируса
Перчатки нужно носить правильно. Фото: pixabay

В России вирусолог рассказал об эффективности зимних перчаток для борьбы с коронавирусной инфекцией. Привычный аксессуар на зиму может оказаться действенным способом в защите от вируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченского университета, член-корреспондента РАН Александра Лукашева.

Уточняется, что зимние перчатки снижают вероятность заражения коронавирусом, как предназначенные для этого резиновые. При этом, стоит позаботится о гигиене и не чесать лицо или нос в перчатках.

Кроме этого, Александр Лукашев отметил, что до сих пор не изучены возможности коронавируса передавать инфекцию контактным путем, поэтому значение перчаток в борьбе с вирусом также мало изучено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре опровергли информации о коронавирусе. Взрослые чаще детей являются переносчиками инфекции.

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