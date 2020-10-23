В Роспотребнадзоре опровергли заблуждение о коронавирусе

В Роспотребнадзоре опровергли заблуждение о коронавирусе
Коронавирус носит большую опасность для взрослых. Фото: pixabay.com

Предположение о том, что школьники являются активными переносчиками коронавирусной инфекции, не подтвердилось. Наоборот, взрослые чаще заражают детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академика РАН Арега Тотоляна.

По словам ученого, теория о том, что коронавирус протекает у детей в бессимптомной форме, но при этом они являются переносчиками вируса, не подтвердилась. В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что пожилые заражают детей, а не наоборот.

Кроме этого, Арег Тотолян отметил, что вирус размножается в организме благодаря рецептору ACE2. Обычно он появляется у человека с возрастом, поэтому риск заражения детей минимальный.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», – заявил Арег Тотолян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт не советует сбивать температуру при коронавирусе.

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