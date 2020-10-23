Эксперт не советует сбивать повышенную температуру при коронавирусе

Он объяснил, почему не стоит беспокоиться раньше времени.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что сбивать повышенную температуру при коронавирусе не стоит. Он добавил, что спешить с приемом жаропонижающих таблеток не стоит также при гриппе и ОРВИ.

Никифоров объяснил, что высокая температура является индикатором болезни, а также признаком того, что организм борется. Тем, что человек сбивает ее, он делает только хуже.

«Не нужно сбивать температуру 37–38°С. Иммунная система в этом случае получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен»,

— резюмировал Никифоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ.