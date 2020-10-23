Эксперт не советует сбивать повышенную температуру при коронавирусе

Эксперт не советует сбивать повышенную температуру при коронавирусе
Спешить с приемом жаропонижающих не стоит. Фото: pixabay.com

Он объяснил, почему не стоит беспокоиться раньше времени.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров заявил, что сбивать повышенную температуру при коронавирусе не стоит. Он добавил, что спешить с приемом жаропонижающих таблеток не стоит также при гриппе и ОРВИ.

Никифоров объяснил, что высокая температура является индикатором болезни, а также признаком того, что организм борется. Тем, что человек сбивает ее, он делает только хуже.

«Не нужно сбивать температуру 37–38°С. Иммунная система в этом случае получает подзатыльник, который ей совершенно не нужен»,

— резюмировал Никифоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инфекционист темпратура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт не советует сбивать повышенную температуру при коронавирусе
В Пулково нет ни одного отмененного рейса в этот четверг
В Гатчинском районе среди ночи тушили дом
Песков заверил, что Россия не будет «терпеть хамство» европейских стран
Трамп заявил, что Байден получал миллионы от России
Депутат Госдумы рассказал, как заставить россиян носить маски и перчатки
На Крыленко разбиралась легковушка
Брагин раскритиковал игру СКА в матче со «Спартаком»