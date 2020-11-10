В Тосненском районе спасатели тушили магазин

В Тосненском районе Ленобласти загорелся магазин на площади 60 «квадратов». С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилась в понедельник, 9 ноября, в одном из магазинов. Ближе к ночи в дежурную часть поступил сигнал о ЧП, на место происшествия незамедлительно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, пожарные оперативно справились с возгоранием.

Во время инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведется дознание по пожару.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом.