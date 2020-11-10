Мясников обвиняет россиян в «разорении» медицины

Причиной нехватки средств для лечения врач и телеведущий Александр Мясников назвал самих больных. Видео о «разорении» медицины появилось в тиктоке медицинского работника, там он обвинил некоторых россиян.

Под «разорением» Александр Мясников понимает то, когда человек после обычной боли делает ненужные анализы и исследования, – например УЗИ после того, как закололо в боку.

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», – дополнил Александр Мясников.

Из-за таких пациентов, по словам Александра Мясникова, в последствии не хватает ресурсов на действительно необходимое. Поэтому врач призвал россиян «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не делать ненужных анализов, так как это зря расходует деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие лекарства приводят к необратимой глухоте. Об этом рассказал Александр Мясников.