СКА на выезде обыграл «Йокерит

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев. Фото: ХК СКА

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев. Фото: ХК СКА

СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Хоккейный матч прошел 10 ноября в Хельсинки.

Заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (3 минута), Евгений Кетов (10), Миро Аалтонен (35) и Евгений Тимкин (49). В составе финской команды отличился Мика Партанен.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 29 очков. Следующий матч 12 ноября в Подольске. СКА сыграет против «Витязя».

Напомним, в начале ноября в финском хоккейном клубе была обнаружена вспышка коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и принимать участие в матче против СКА, так как боится за здоровье игроков. Таким образом хотят замедлить пандемию, поэтому матч, запланированный на 17 марта, не состоится, говорится на сайте клуба.