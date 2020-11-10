В ДТП в Кировском районе помяли Saab

Во вторник, 10 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП оказалось не таким серьезном, обошлось без жертв.

Хотя повреждений автомобиля избежать не удалось. В частности, судя по опубликованным в соцсетях снимках, пострадала боковая часть легкового автомобиля Saab.

«Рядом с метро Ленинский проспект смяли Сааб. Вроде все живы», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ночное ДТП. После удара одна из машин так и осталась стоять посреди дороги.