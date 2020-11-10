В Красногвардейском районе Jeep протаранил такси

В Красногвардейском районе Jeep протаранил такси
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Поздним вечером 10 ноября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По словам свидетелей дорожного происшествия, Jeep врезался в такси на пересечении проспекта Металлистов и шоссе Революции.

«Jeep протаранил таксиста на перекрёстке революции/Металлистов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ночное ДТП. После удара одна из машин так и осталась стоять посреди дороги.

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