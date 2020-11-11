Жильцы дома Бака вышли на пикет к ЗакСу против борделей в доме, их встретила полиция

В Петербурге жители печально известного дома Бака на Кирочной улице решили в среду, 11 ноября, выйти с пикетом к Законодательному собранию. Как всегда, горожане требовали закрыть бордель. Полиция инициативу приняла без особого энтузиазма.

Об одиночных пикетах сообщают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». Жители дома Бака решили выйти с плакатами к ЗакСу как раз в день заседания депутатов.

Как утверждают горожане, одному их пикетчиков правоохранители предложили проехать в отделение.

Жители Кирочной улицы, 24, требуют закрыть бордели, которые работают прямо в жилом доме. По словам горожан, любовью в здании торгуют сразу два заведения, которые разместились на втором и пятых этажах.

Противостояние между жильцами и таким бизнесом идет уже несколько лет. Бордели закрывали и полицейские. Одна такая облава в прошлом году довела до больницы одну из сотрудниц – девушка пыталась сбежать через окно.

Местные жители утверждают, что борделями владеет режиссер эротического кино Сергей Прянишников, который, впрочем, свою причастность отрицает.

Бордели, однако, не единственная проблема Дома Бака. Долгое время здание ждало капитального ремонта. Реставрации выявленного объекта культурного наследия, наконец, началась в 2018-м году. Действия рабочих тогда не вызвали восторга у жильцов. В прошлом году перед окончанием работ они даже отправили письмо в Смольный с жалобой на качество ремонта работ.

Среди претензий жильцов к подрядчику были поврежденные окна, привлечение неквалифицированных рабочих к реставрации, распил козырьков, использование рабочими подвалов и чердаков, а также нарушение технологии работ.

Так, gazeta.spb.ru писала о том, что с обновленного фасада здания падала штукатурка. Тогда горожане утверждали, что некоторые куски рухнули прямо на головы прохожих.