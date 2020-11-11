В России предложили продлить новогодние каникулы до 24 января

По замыслу депутатов, новогодние каникулы должны завершиться 24 января, и 25 января россияне вышли бы на работу. Фото: pixabay.com

По замыслу депутатов, новогодние каникулы должны завершиться 24 января, и 25 января россияне вышли бы на работу. Фото: pixabay.com

Российскому правительству предложили продлить на две недели выходные по случаю Нового года. С такой идеей выступила партия «Коммунисты России».

Как сообщает РИА Новости, предложение о продлении новогодних каникул было направлено в правительство. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин предложил растянуть праздничные выходные, которые запланированы на 1-10 января, еще на две недели. По замыслу депутатов, новогодние каникулы должны завершиться 24 января, и 25 января россияне вышли бы на работу.

«Коммунисты России» считают, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу эта мера позволит защитить здоровье граждан, снизить нагрузку на стационары, замедлить распространением вируса и выиграть время для массовой вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия коронавируса уничтожает надежды петербуржцев на новогодние корпоративы.