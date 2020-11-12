Пьяный лихач врезался в маршрутку на улице Типанова

Пьяный лихач врезался в маршрутку на улице Типанова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на улице Типанова произошло ДТП с участием маршрутки и легкового авто. Водитель второго транспорта оказался в нетрезвом виде.

Авария случилась сегодня ночью, 12 ноября, на участке в сторону проспекта Славы. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку. Обошлось без пострадавших.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии в Петербурге с участием курьера. Мужчина самостоятельно встал на ноги и отправился в дальнейший путь.

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