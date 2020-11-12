На Коломяжском Peugeot сильно помяло после «полета» через поребрик

На Коломяжском Peugeot сильно помяло после &#171;полета&#187; через поребрик
Машина оказалась сильно помята. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Коломяжском проспекте иномарка перелетела через поребрик и проехала по газону. Машина оказалась сильно помята.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в среду, 11 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель легкового автомобиля Peugeot, съезжая с путепровода и двигаясь в сторону Богатырского проспекта, перелетел через поребрик. В результате легковушка была сильно повреждена.

Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный лихач врезался в маршрутку на улице Типанова.

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