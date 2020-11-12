Начало учебного года в российских школах могут перенести на 1 октября

При принятии решения о проведении эксперимента в субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон. Фото: Baltphoto

При принятии решения о проведении эксперимента в субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон. Фото: Baltphoto

Учебный год в российских школах может начаться на месяц позже обычного. Соответствующую инициативу выдвинул председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР).

Согласно документу, предлагается провести добровольный эксперимент по переносу учебного года с 1 сентября на 1 октября. Законопроект рассмотрит Госдума РФ.

Как сообщил ТАСС, данный эксперимент предлагается провести до 31 августа 2023 года. По его результатам будет проведена оценка и подготовлен доклад с предложениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вузы Москвы и Петербурга переводят на «дистанционку» до февраля.