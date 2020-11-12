Пассажира легковушки госпитализировали после серьезного ДТП в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал человек.

Авария случилась сегодня утром, 12 ноября, в Веревском сельском поселении. Легковой автомобиль врезался в забор. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла.

Как сообщил портал 78.ru, пассажиру легкового авто потребовалась помощь медиков, его госпитализировали.

На месте работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коломяжском проспекте Peugeot сильно помяло после «полета» через поребрик.