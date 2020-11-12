Пассажира легковушки госпитализировали после серьезного ДТП в Гатчинском районе

Пассажира легковушки госпитализировали после серьезного ДТП в Гатчинском районе
Машина сильно повреждена. Фото: 78.ru.

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал человек.

Авария случилась сегодня утром, 12 ноября, в Веревском сельском поселении. Легковой автомобиль врезался в забор. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла.

Как сообщил портал 78.ru, пассажиру легкового авто потребовалась помощь медиков, его госпитализировали.

На месте работали сотрудники скорой помощи и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коломяжском проспекте Peugeot сильно помяло после «полета» через поребрик.

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Гатчинский район госпитализаия дтп


 

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