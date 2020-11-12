В Мурино организована проверка по сообщению из СМИ о получении женщиной ожогов в солярии

В городе Мурино организована доследственная проверка после того, как в СМИ сообщили о получении молодой женщиной ожогов при посещении солярия. Потерпевшая провела 8 минут в помещении и получила серьезные травмы.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Ленинградской области, по данному факту следственным отделом по городу Всеволожск было инициировано проведение доследственной проверки. После проведения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в результате проишествия, женщине пришлось обратится за медицинской помощью. Кроме того, пострадавшая утверждает, что девушка на ресепшене в салоне красоты не давала рекомендаций по использованию солярия и не показала как им пользоваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК проводит проверки по факту обнаружения тела младенца на берегу Сестрорецкого пляжа.