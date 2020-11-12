На «Северной верфи» спустили на воду ярусолов «Марлин», построенный для Архангельской области

На &#171;Северной верфи&#187; спустили на воду ярусолов &#171;Марлин&#187;, построенный для Архангельской области
Спуск "Марлина" на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В четверг, 12 ноября, на «Северной верфи» состоялся торжественный спуск на воду ярусолова-процессора «Марлин», созданного петербургскими судостроителями по заказу Архангельской области.

Судно поражает своим масштабом и возможностями — «Марлин» обладает водоизмещением более 2 тысяч тонн и способен находиться в автономном плавании до 45 суток. Фактически, ярусолов является передвижной рыбоперерабатывающий фабрикой.

Корабль оснащен всем необходимым современным оборудованием для переработки и хранения пойманной рыбы непосредственно на судне. Объемы промышленного производства на «Марлине» могут достигать 30 тонн в сутки.

Торжественную церемонию спуска судна на воду приурочили к 108-летию «Северной верфи», на которой оно было построено. На мероприятии присутствовали главы Петербурга и Архангельской области, Александр Беглов и Александр Цыбульский. «Я уверен, что для Архангельской области, для центра рыбаков, это особое событие и начало приобретения новых компетенций в отрасли рыболовства», — заявил Цыбульский.

Запечатлел знаковое событие корреспондент gazeta.spb.ru:

Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Название «Марлин» судун дал заказчик, — компания Архангельская область, — в честь лучеперой породы рыб. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников
Спуск «Марлина» на воду. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 ноября в Петербурге спустили на воду ледокол «Виктор Черномырдин». На церемонии присутствовал президент Владимир Путин.

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