В постановлении Смольного о запрете на работу предприятий общепита обнаружили ошибку

В обновленном правительственном постановлении №121 об ограничительных мерах в рамках борьбы с пандемией коронавируса нашли ошибку.

В одном из пунктов постановления утверждается, что торговые центры Санкт-Петербурга могут осуществлять свою деятельность только при условии «недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов». Таким образом, пишет «Коммерсантъ», запрет работы до 15 января 2021 года распространяется на все точки общественного питания.

В городском Комитете по промышленной политике оперативно отреагировали, заявив, что некорректная формулировка — техническая ошибка, и её сразу же исправили. Напомним, что закрыты только фуд-корты и фуд-плейсы, остальные заведения продолжают работу в ограниченном режиме (с 23:00 до 6:00 запрещено принимать посетителей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения могут ужесточить, если ситуация с распространением коронавируса в Северной столице не улучшится.