В Подмосковье четверо детей пострадали про прорыве трубы с кипятком на улице

В Подмосковье четверо детей пострадали про прорыве трубы с кипятком на улице
Пострадавших детей госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. Фото: pixabay.com

В четверг, 12 ноября, в подмосковном городе Дзержинск на улице прорвало трубу с кипятком. Пострадали четыре школьницы в возрасте от 10 до 12 лет.

Дети получили ожоги ног разной степени, их госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. Текущее состояние пострадавших неизвестно, но следователи уже начали доследственную проверку по факту чрезвычайного происшествия, о чем пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

По предварительной информации, к выбросу кипятка мог привести гидроудар. Также правоохранители и экстренные службы рассматривают возможности технологических нарушений при эксплуатации трубы и её износ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на станции метро «Ладожская» на рельсы упал мужчина. Движение вовремя остановили, пассажира удалось спасти.

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