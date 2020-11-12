На «Ладожской» упал на рельсы пассажир — мужчина остался жив

В четверг, 12 ноября, в 15:39 движение по 4-й линии петербургской подземки от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская» было приостановлено.

Об этом проинформировали в пресс-службе метрополитена Северной столицы. Причиной стало чрезвычайное происшествие — падение пассажира на рельсы на станции «Ладожская». Аварийно-спасательные подразделения метро оперативно приступили к работе по спасению пострадавшего.

К счастью, упавшего мужчину удалось спасти, он остался жив. В 15:59 движение на данном отрезке 4-й линии вновь запустили в штатном режиме. По какой причине пассажир едва не оказался под поездом, неизвестно. Информации о его текущем состоянии также нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Сергиево загорелся частный дом. На месте работают спасатели, о пострадавших пока ничего неизвестно.