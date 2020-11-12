В Минске избитый на «Площади перемен» мужчина умер в реанимации

В Минске избитый на &#171;Площади перемен&#187; мужчина умер в реанимации
Мужчина умер в больнице. Фото: pixabay

В Минске умер 31-летний местный житель Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения и задержания неизвестными людьми в масках.

Как сообщает Tut.by, мужчина был госпитализирован из Центрального РУВД Минска. Ему провели операцию, после чего он находился в реанимации в коме. Вечером 12 ноября стало известно о его смерти.

Все произошло накануне вечером на «Площади перемен» в Минске. Неизвестные люди в гражданской форме и масках начали срезать бело-красно-белые ленты, которыми был украшен двор жилого дома.

Бондаренко и другие жильцы вышли спросить, что происходит. Один из неизвестных толкнул его и отбросил, результате чего белорус ударился головой. Соседи рассказали, что его «профессионально задержали» и увезли. Из РУВД его госпитализировали с формулировкой «травмы получил во время драки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более тысячи человек задержаны на воскресных протестах в Белоруссии.

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