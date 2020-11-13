СКА забросил восемь шайб в ворота «Витязя»

СКА разгромил в гостях «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это самая крупная гостевая победа над «Витязем» в клубной истории. Встреча завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе петербургского клуба наиболее результативными по количеству очков оказались Линден Вэй, отдавший трижды голевой пас, а также защитники Василий Токранов и Игорь Ожиганов и нападающие Василий Подколзин, Миро Аалтонен и Владимир Ткачев.

Единственную шайбу за команду из Подольска забросил Александр Дергачев.

СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 31 очко.

Следующий матч состоится 14 ноября. СКА сыграет с череповецкой «Северсталью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на льду встретились СКА и «Витязь». Уже в первом тайме было заброшено четыре шайбы в ворота соперника.