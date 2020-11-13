Главный тренер СКА прокомментировал победу над «Витязем»

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матча с подольским «Витязем».

Он отметил, что остался доволен результатами игры.

«Хорошая игра во втором и третьем периоде с нашей стороны. Большинство сегодня сработало, реализация моментов была неплохой. Тактически, самое главное, неплохо сыграли, поэтому получилась цельная игра», — приводит слова главного тренера пресс-служба СКА.

Напомним, 12 ноября СКА на выезде разгромил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что это самая крупная гостевая победа над «Витязем» в клубной истории. Встреча завершилась с разгромным счётом 8:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 31 очко.

Следующий матч состоится 14 ноября. СКА сыграет с череповецкой «Северсталью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на льду встретились СКА и «Витязь». Уже в первом тайме было заброшено четыре шайбы в ворота соперника.