Звезда сериала «Друзья» рассказал о начале съемок спецвыпуска

Съемки специального выпуска телесериала «Друзья», которые несколько раз откладывались из пандемии коронавируса, пройдут в марте следующего года.

Об этом рассказал исполнитель роли Чендлера Мэттью Перри.

«Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И мне это нравится!» – написал он на своей странице в Twitter.

В феврале этого года корпорация Warner Media анонсировала съемки специального выпуска сериала «Друзья», выход которого должен был приурочен к запуску стримингового сервиса HBO Max. Съемки эпизода пришлось несколько раз переносить.

Напомним, первый сезон «Друзей» вышел в 1994 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что звезды культового сериала «Друзья» из 90-х вернутся на экраны телевизоров в спецвыпуске — продолжении шоу.