Трамп задумался об участии в следующих выборах президента

Действующий президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность выдвижения на выборах в 2024 году, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Трамп может объявить о своих планах баллотироваться на выборах в 2024 году после того, как будет официально признана победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на текущих выборах.

По словам источников издания, действующий президент сохранит широкую поддержку среди республиканцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом, которого СМИ уже назвали «избранным президентом».